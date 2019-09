Schalkes Schneider kritisiert Röttgermann: «Unwahrheit»

Paderborn (dpa) - Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider hat Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann harsch kritisiert. «Er sagt die Unwahrheit. Das habe ich ihm am Samstag auch in einer Mail geschrieben. Er hat bisher noch nicht darauf reagiert», sagte Schneider am Sonntagabend nach dem 5:1-Sieg des FC Schalke 04 beim Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn.

Von dpa