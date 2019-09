«Zutaten für Herbst gegeben»: Woche startet mit Kaltfront

Essen (dpa/lnw) - Das spätsommerliche Wetter hat in dieser Woche in Nordrhein-Westfalen erst mal ein Ende. Mit dem Tief «Ignaz» ziehe eine Kaltfront von Norden her über das Land, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdiensts (DWD) am Montag. Die Polarluft erwärme sich durch die Nordsee zwar etwas, in NRW sei dennoch mit Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad zum Wochenstart zu rechnen, bis zur Wochenmitte soll es noch ein Stück kälter werden.

Von dpa