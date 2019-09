Sanierung am Drachenfels geht weiter

In der Vergangenheit hatte es mehrfach Steinschläge am Drachenfels gegeben. Erst im März hatten sich wieder Steinblöcke gelöst, so dass am Kutschenweg ein Bereich am Hang abgesperrt werden musste. Auch der bei Wanderern beliebte Eselsweg wird weiter saniert. Er soll voraussichtlich im November wieder freigegeben werden.