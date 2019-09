BVB ohne Schulz gegen Barcelona: Reus: «Können gewinnen»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmund geht mit großem Selbstvertrauen in das schwierige erste Gruppenspiel der Champions League gegen den FC Barcelona. «Wir haben auch in den vergangenen Jahren gegen große Mannschaften hervorragende Leistungen gezeigt. Wir sind selbstbewusst genug, sagen zu können, dass wir dieses Spiel gewinnen können», sagte BVB-Kapitän Marco Reus vor der Partie gegen den spanischen Meister am Dienstag (21.00 Uhr/Sky).

Von dpa