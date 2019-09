Bronze-Elvis: 3D-Vorlage aus Kunststoff bald fertig

Mülheim/Bad Nauheim (dpa) - Die Rückkehr von Musik-Legende Elvis Presley (1935-1977) in seinen zeitweiligen Wohnort Bad Nauheim in Hessen nimmt Gestalt an - im wörtlichen Sinne. Von einer Spezialfirma in Mülheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) wird derzeit in 3D-Druckern eine lebensgroße Elvis-Figur aus Kunststoff hergestellt. Sie soll in den nächsten Wochen fertig werden und als Vorlage für eine Bronzefigur dienen, die in Bad Nauheim auf einer Fußgängerbrücke über den Fluss Usa aufgestellt werden soll. Der US-Musiker («In the Ghetto») war von Oktober 1958 bis März 1960 als Soldat im benachbarten Friedberg stationiert und wohnte während dieser Zeit in Bad Nauheim.

Von dpa