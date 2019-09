Deutsche Küchenmöbelhersteller profitieren vom Export

Löhne (dpa/lnw) - Die deutsche Küchenmöbelindustrie profitiert in den ersten sechs Monaten des Jahres 2019 von einem starken Wachstum beim Auslandsgeschäft. Der Umsatz beim Export ist demnach im 1. Halbjahr 2019 um 3,8 Prozent auf über knapp eine Milliarde Euro gestiegen, während das Geschäft im Inland um 0,2 Prozent auf 1,48 Milliarden Euro zurückging. Das teilte der Verband der Deutschen Küchenmöbelindustrie am Montag in Löhne in Ostwestfalen mit. Insgesamt legte der Umsatz damit leicht um 1,43 Prozent auf 2,5 Milliarden Euro zu.

Von dpa