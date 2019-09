Düsseldorf (dpa) - Fortuna Düsseldorfs Vorstandschef Thomas Röttgermann und Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider haben sich ausgesprochen. In einem Telefonat am Montag legten beide Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit Transfer von Benito Raman zum FC Schalke 04 bei. Das teilte die Fortuna am Montag mit, der FC Schalke bestätigte dies.

Von dpa