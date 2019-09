Polizei darf keine Fotos von Demos veröffentlichen

Nordrhein-westfälische Polizisten dürfen bei Demonstrationen oder Versammlungen nur noch Fotos machen, wenn dies der Gefahrenabwehr dient. Das hat das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster am Dienstag entschieden und damit ein Urteil des Verwaltungsgerichts Gelsenkirchen bestätigt. Das Land NRW war in Münster gegen das Urteil aus erster Instanz in Berufung gegangen – und verlor.

Aus Sicht des 15. Senats stellt das Fotografieren von Demonstranten einen schweren Eingriff in die Versammlungsfreiheit dar. „Polizeiliche Fotos und Videoaufnahmen seien grundsätzlich geeignet, einschüchternd, abschreckend oder in sonstiger Weise verhaltenslenkend auf die Teilnehmer einer Versammlung zu wirken“, begründete der Vorsitzende Richter Sebastian Beimesche .

Geklagt hatten zwei Teilnehmer einer Demonstrati­on gegen Rechts am 6. Mai 2018 in Essen. Während der Kundgebung mit rund 150 Teilnehmern hatten zwei Polizisten Fotos angefertigt und in Sozialen Medien veröffentlicht. Auf den Bildern hatten sich Teilnehmer erkannt. Aus Sicht der Polizeiführung dienten die Bilder der Öffentlichkeitsarbeit.

Kommentar: Abgewatscht, zu recht Polizisten haben eine herausgehobene Rolle. Darum dürfen sie ohne nachzufragen keine Fotos von unbescholtenen Demons­tranten machen, nur weil die Pressestelle mit deren Veröffentlichung auf Facebook, Twitter, Insta­gram und Co. dokumentieren will, auf Höhe der Zeit zu sein. Genau das hat das Oberverwaltungsgericht Münster am Dienstag entschieden. Schon der gesunde Menschenverstand sagt jedem, dass mit Kameras ausgestattete Polizisten auch den wohlmeinendsten Teilnehmer einer Versammlung einschüchtern. Das liegt an den Uniformen, das liegt an den Befugnissen ihrer Träger. Das muss auch so sein. Aber eben nicht immer. Eine Landesregierung, die so etwas abstreitet, ist mit dem Klammerbeutel gepudert. Grundrechte sind ein hohes Gut. Dazu gehört auch die Versammlungsfreiheit. Daran auch nur zu kratzen, weil Behörden sich medial hipp geben wollen, ist ein Unding. Gleiches gilt für das Verhalten der Landesregierung, die ein solches Vorgehen erst goutiert und dann verteidigt. Die Richter haben Klartext gesprochen. Im Zuge der Gefahrenabwehr darf die Polizei auch künftig Demonstranten identifizierbar fotografieren. Ansonsten nicht. Punkt. Richtig so. | (Von Elmar Ries) ...

Das Land argumentierte vergeblich mit dem Kunsturhebergesetz, das das Recht des Einzelnen am eigenen Bild einschränken kann. „Im Übrigen habe das Versammlungsgeschehen im Vordergrund gestanden und nicht einzelne Teilnehmer“, betonte einer der Rechtsvertreter der Landesregierung vergeblich.

Eine effektive und zeitgemäße Öffentlichkeitsarbeit der Polizei werde durch das Urteil nicht unmöglich gemacht, befand der 15. Senat weiter. Die Behörde könne über „Versammlungsgeschehen“ auch ohne Bilder von Demonstranten informieren, etwa indem sie „ausschließlich ihre eigenen Einsatzkräfte und -mittel abbilde oder auf Archivmaterial zurückgreife“.

Wegen der grundsätzlichen Bedeutung der Rechtssache ließ das OVG Revision beim Bundesverwaltungsgericht zu.