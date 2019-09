Köln stellt kostenlose Trinkbrunnen auf

Köln (dpa/lnw) - In Rom heißen sie «nasoni», was ungefähr «große Nasen» bedeutet - und nun gibt es sie auch in Köln: Trinkwasserbrunnen. Spaziergänger, Jogger, Gäste und alle anderen können sich dort kostenlos erfrischen, jedenfalls in der frostfreien Zeit. Oberbürgermeisterin Henriette Reker (parteilos) nahm am Dienstag den ersten Probeschluck. «Trinkwasserspender sind eine Bereicherung für alle und auch für das Stadtbild», sagte sie. «Der kostenlose Schluck ist nicht nur an heißen Tagen ein gutes Angebot und steht überhaupt nicht in Konkurrenz zur gemütlichen Pause in einem Café oder Gasthaus.»

Von dpa