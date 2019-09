15-Jähriger mit Stichverletzungen in Attendorn gefunden

Attendorn (dpa/lnw) - Ein 15-Jähriger soll in Attendorn im Sauerland von einem Gleichaltrigen durch Stiche schwer verletzt worden sein. Das Opfer beschuldigte gegenüber der Polizei den anderen Teenager, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. Das 15 Jahre alte Opfer wurde am Montagabend auf einem auf einem Spielplatz vorgefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Er gab gegenüber der Polizei an, dass der Täter ihm namentlich bekannt sei. Dieser konnte daraufhin von den Beamten an seiner Wohnanschrift vorläufig festgenommen werden. Zum Grund der Auseinandersetzung und der Tatwaffe machte die Polizei zunächst keine Angaben.

Von dpa