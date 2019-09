Vorzeitiges Ausstellungsende: Diebe klauen Equipment

Unna (dpa/lnw) - Diebe haben in Unna zahlreiche hochwertige Lichtkunsttechnik gestohlen und so das vorzeitige Ende einer Lichtinstallation besiegelt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte hatten Unbekannte auf dem Westfriedhof, wo seit Freitag die Park-Illumination «Stadtlichter» leuchtete, Technik im Wert von mehr als 15 000 Euro entwendet. Die Macher der Lichtkunstschau teilten auf ihrer Homepage das vorzeitige Ende der ursprünglich bis Monatsende vorgesehenen Ausstellung mit. Laut Polizei hatten der oder die Täter unter anderem Beamer, Steuerungsgeräte und Lampen mitgenommen.

Von dpa