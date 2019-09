Streit um Luftreinhalteplan: Land zieht vor Bundesgericht

In Aachen gibt es noch keine Fahrverbote wegen schlechter Luft - aus Sicht des Oberverwaltungsgerichts ( OVG ) sollten diese aber kommen, sollten die Grenzwerte erneut nicht erreicht werden. In dem ursprünglichen Luftreinhalteplan für 2019 hatte die zuständige Bezirksregierung ausdrücklich von Fahrverboten abgesehen. Diesen Plan hatte das OVG in Münster für rechtswidrig erklärt, weil mit fehlerhaften Prognosen und einer veralteten Datenbasis aus dem Jahr 2015 als Grundlage gearbeitet worden sei (Az.: 8 A 2851/18).

Der Vorsitzende Richter hatte in dem Urteil von Ende Juli an das Land appelliert, nicht in Revision zu gehen und sich stattdessen außergerichtlich mit dem Kläger, der Deutschen Umwelthilfe, zu einigen. Dieser Bitte kam das Land bisher nicht nach - stattdessen will es vor das Leipziger Bundesverwaltungsgericht ziehen.