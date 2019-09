Hand-Fehlbildungen: Experten warnen vor voreiligen Schlüssen

Die Mainzer haben von 1990 bis 2016 in einem solchen Register alle Neugeborenen in der Region erfasst und dabei in Rheinhessen keine Häufung von Hand-Fehlbildungen festgestellt. Auch in den vergangenen zwei, drei Jahre seien solche Fehlbildungen nicht gehäuft aufgefallen. In den mehr als 25 Jahren des Geburtenregisters seien fast 100 000 Neugeborene untersucht und erfasst worden.

Die Mainzer Mediziner forderten solche Register für 10 bis 15 Prozent der jährlich rund 700 000 Geburten in Deutschland. Dies sei eine hervorragende und ausreichende Basis für Fragen von neu entstehenden Fehlbildungen.