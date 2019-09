Landtag beschäftigt sich mit Räumung des Hambacher Forstes

Bei der Fragestunde am Dienstag sollten die beiden Regierungsmitglieder erklären, ob die Baumhäuser im Hambacher Forst wirklich aus Sicherheits- und Brandschutzgründen geräumt wurden oder wegen der damals vom Energiekonzern RWE noch geplanten Rodung. Aus Sicht von SPD und Grünen konnte die Sache danach nicht als «aufgeklärt bezeichnet werden», wie es in dem Antrag für die Aktuelle Stunde heißt. Zudem habe Reul die Frage nach Planungsdetails des Polizeieinsatzes mit dem Satz beantwortet: «Glauben Sie, ich weiß, wo jedes Klohaus stand?» Die Landesregierung habe die Rolle des Parlaments damit nicht durchgehend ernst genommen, so der Antrag.

Gegen die Genehmigung der Aktuellen Stunde kann am Donnerstagmorgen theoretisch noch Einspruch eingelegt werden, über den dann wieder beraten würde, erklärte ein Landtagssprecher.