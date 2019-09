Von der Steinzeit bis heute: Sonderausstellung zur Pest

Herne (dpa/lnw) - Pest, Schwarzer Tod, Geißel der Menschheit - mit der Seuche, die seit der Antike in großen Pandemien mehr als 100 Millionen Todesopfer weltweit forderte, beschäftigt sich das Museum für Archäologie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Herne in einer Sonderausstellung. Schon in der Jungsteinzeit trat die Pest auf und verschonte keine Epoche der Menschheitsgeschichte. Bis heute ist sie nicht endgültig verschwunden. Auf der Insel Madagaskar vor der Küste Ostafrikas gilt die inzwischen heilbare Pest weiterhin als nicht vollständig ausgerottet.

Von dpa