Greenpeace-Aktion gegen Waffenexporte in den Jemen-Krieg

Düsseldorf (dpa/lnw) - Gegen Waffenexporte an die Parteien des Jemen-Krieges haben am Mittwoch Greenpeace-Aktivisten vor der Zentrale des Rüstungskonzerns Rheinmetall in Düsseldorf protestiert. Sie brachten ein Banner mit der Aufschrift «Rheinmetall-Bomben töten im Jemen! Wie könnt ihr nachts schlafen?» über dem Eingang der Firmenzentrale an. Greenpeace wirft Rheinmetall vor, trotz des bestehenden Rüstungsexportstopps über Tochterfirmen Waffen in den Jemen-Krieg zu liefern. Die Bundesregierung müsse diese Schlupflöcher schließen.

Von dpa