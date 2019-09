Seniorin in Haus getötet: Fahndung mit Blitzer-Foto

Wuppertal (dpa/lnw) - In Wuppertal ist eine Seniorin (78) am Dienstag tot in ihrem Haus aufgefunden worden, die Polizei geht nach eigenen Angaben von einem Verbrechen aus. Die Ermittler richteten eine Mordkommission ein. Diese sucht seit Mittwoch mit einem Blitzer-Foto nach dem verschwundenen Auto der Frau. Ob das Radarfallen-Foto nach der Tat entstand, wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf dpa-Nachfrage nicht sagen. Für die Fahndung wurde das Bild so verfremdet, das man nicht sieht, wer hinter dem Steuer des VW Golf Kombi sitzt. Auch wie und wann die Frau ums Leben kam, sagten die Ermittler am Mittwoch nicht. Man habe am Tatort «eine umfangreiche Spurensicherung» durchgeführt, so die Staatsanwaltschaft.

Von dpa