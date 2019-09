Seniorin tot in Haus aufgefunden: Verdacht auf Verbrechen

Wuppertal (dpa/lnw) - In Wuppertal ist eine Seniorin tot in ihrem Haus aufgefunden worden, es besteht der Verdacht auf ein Verbrechen. Das bestätigte ein Polizeisprecher am Mittwoch und verwies für weitere Details auf eine später geplante gemeinsame Mitteilung mit der Staatsanwaltschaft. Die «Westdeutsche Zeitung» hatte zuvor berichtet. Demnach wurde auch das Auto der Frau gestohlen.