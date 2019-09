Fünf Verletzte nach Explosion: Mordkommission ermittelt

Münster (dpa/lnw) - Nach der Gasexplosion in einem Haus in Münster hat sich die Zahl der Verletzten auf fünf erhöht. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch wurden die beiden Bewohnerinnen schwer sowie drei Polizisten leicht verletzt. Ein Amtstierarzt schläferte zudem zwei Pferde ein, die durch die Explosion verletzt worden waren. Die Ermittler richteten eine Mordkommission ein, da die beiden Frauen die Explosion am Morgen laut Staatsanwaltschaft offenbar in Suizidabsicht auslösten - und dabei den Tod Unbeteiligter in Kauf genommen haben sollen.

Von dpa