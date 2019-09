Mutmaßlich gewaltbereite Fußballfans an Einreise gehindert

Berlin (dpa/bb) - Die Bundespolizei hat am Flughafen Tegel drei mutmaßlich gewaltbereite Fußballfans an der Einreise nach Deutschland gehindert. Bei den drei Personen habe es sich um russische Staatsbürger gehandelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Beamten kontrollierten die Reisenden im Alter von 24, 29 und 32 Jahren demnach am Dienstagabend bei ihrer Ankunft aus Moskau.

Von dpa