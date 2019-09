Höwedes in Moskaus Startelf: Bayer erneut ohne Demirbay

Leverkusen (dpa) - Der frühere Weltmeister Benedikt Höwedes steht trotz seiner fünf Tage zuvor erlittenen Platzwunde am Kopf in der Startelf von Lokomotive Moskau im Champions-League-Spiel bei Bayer Leverkusen. Höwedes hatte am Freitag zunächst mit einem Turban weitergespielt, war dann aber doch ausgewechselt worden und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Der 31-Jährige hatte aber mehrfach betont, unbedingt in seiner Heimat spielen zu wollen.

Von dpa