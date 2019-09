Hambach und kein Ende

düsseldorf -

Für die Opposition ist es ein Widerspruch: Die Räumung des Hambacher Forstes vor einem Jahr hat die Polizei bereits seit dem Frühjahr 2018 vorbereitet, erklärte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Mittwoch in einer mehr als zweistündigen Fragestunde des Landtags. Es sei darum gegangen, das Recht von RWE auf Rodung durchzusetzen. „Ich bin für niemanden Handlanger“, verteidigte er die Maßnahmen. „Es wäre unverantwortlich gewesen, ohne Vorbereitung da rein zu gehen und zu warten, bis der erste Stein fliegt.“ Er habe verhindern wollen, dass es im Wald zu Auseinandersetzungen wie in Hamburg komme und dies auch schon im Sommer 2018 erklärt. Damit widersprach er dem Vorwurf von SPD und Grünen, er hätte das verschwiegen.