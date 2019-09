Köln (dpa/lnw) - Auf den Weg in den Sommerurlaub haben Urlauber in diesem Jahr in NRW häufiger im Stau gestanden als noch im Vorjahr. Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen entstanden während der sieben Sommerferien-Wochenenden 7466 Staus und damit 1100 mehr als noch im Vorjahreszeitraum, wie der ADAC mitteilte. Grund dafür sei die gestiegene Anzahl von Baustellen, so ein ADAC-Experte. Außerdem seien im Vergleich zum vergangenen Jahr mehr Menschen mit dem Auto in den Urlaub gefahren.

Zusammengerechnet standen laut ADAC Autofahrer in den Sommerferien-Wochenenden 5001 Stunden beziehungsweise 208 Tage im Stau - sechs Prozent länger als im Vorjahr. In der Länge aneinander gereiht würde das 13 750 Kilometer Stau ergeben. 2018 waren es noch 11 773 Kilometer. Besondere Geduld war am 12. Juli - dem Freitag vor dem ersten Ferienwochenende - geboten. Urlauber standen in 905 Staus mit einer Staulänge von 1675 Kilometer. Am meisten stockte es auf der A1, gefolgt von der A3 und der A40.

An den Ferien-Wochenenden entstanden insgesamt 48 Mal Staus von mindestens 10 Kilometer Länge, doppelt so häufig wie noch 2018. Der Verkehrsexperte vom ADAC Nordrhein, Professor Roman Suthold, erklärte hierzu, dass Investitionen in Straßen, Autobahnen und Brücken dringend notwendig gewesen sein. «Bauzeit ist eben leider auch Stauzeit», sagte er laut Mitteilung.