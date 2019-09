Sommerliches Wochenende steht Nordrhein-Westfalen bevor

Offenbach (dpa/lnw) - Pünktlich zum Wochenende soll es in Nordrhein-Westfalen noch einmal warm werden: Mit Höchsttemperaturen von bis zu 26 Grad am Sonntag sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Donnerstag ein sommerliches Wochenende voraus. Während die Temperaturen landesweit am Freitag zunächst nur knapp über die 20-Grad-Marke klettern, soll es laut DWD bereits am Samstag bei Höchstwerten von 21 bis 25 Grad sonnig und trocken werden.

Von dpa