Seniorin in Haus ermordet: Verdächtiger stellt sich

Wuppertal (dpa/lnw) - Nach dem Mord an einer 78-jährigen Frau in Wuppertal hat sich ein Bekannter des Opfers bei der Polizei gestellt und die Tat weitgehend zugegeben. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag mitgeteilt. Die «Westdeutsche Zeitung» hatte zuerst über die Festnahme berichtet.