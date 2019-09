Katzenberger macht Tochter mit Luftballon-Party neidisch

Köln (dpa) - Daniela Katzenberger hat in Köln in wenigen Sekunden ein Meer aus Luftballons aufgepustet - und damit ihre Tochter neidisch gemacht. «Wenn meine Tochter daheim Fotos von den ganzen Ballons sieht, sagt sie: "Mama, ich will die auch haben. Die steht total auf Luftballons», sagte Katzenberger am Donnerstag in Köln. Mit einer speziellen Ballon-Pumpe pustete die 32-Jährige in einem Spielwarengeschäft 40 pinke Luftballons auf - in gerade einmal 32 Sekunden. Als Trost wolle sie ihrer vierjährigen Tochter Sophia aber drei Barbie-Puppen mitbringen, sagte Katzenberger. «Wenn ich wiederkomme, kriegt sie immer eine Überraschung. Dann ist das Weggehen nicht so schlimm.»

Von dpa