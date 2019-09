Schüsse auf Zug zwischen Mönchengladbach und Koblenz

Trier (dpa/lrs) - Eine Regionalbahn ist auf der Strecke zwischen Mönchengladbach und Koblenz möglicherweise beschossen worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war eine doppelverglaste Scheibe komplett zersplittert. Wahrscheinlich sei sie mit einer Soft-Air-Waffe oder einer Schleuder beschossen worden, bei dem Geschoss könnte es sich um eine Stahlrohrkugel gehandelt haben. Eine Fensterfolie zwischen beiden Scheiben hat laut Polizei verhindert, dass das Geschoss durchdringen konnte. Der Schaden sei erst in Koblenz festgestellt worden, so dass die gesamte Strecke als Tatort in Frage komme, sagte ein Sprecher. Die Ermittlungen dauern an, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Von dpa