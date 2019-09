Düsseldorfer OB Geisel will schadstoffabhängige City-Maut

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Oberbürgermeister von Düsseldorf, Thomas Geisel (SPD), tritt für eine Sondermaut für Autofahrer in der Innenstadt ein. «Aus meiner Sicht darf auch die Einführung einer emissionsabhängigen City-Maut in Düsseldorf perspektivisch kein Tabu sein, wenn man es ernst meint mit dem Klimaschutz», sagte Geisel am Donnerstagabend bei seiner Haushaltsrede im Stadtrat. Zuvor hatte die «Rheinische Post» (Online) darüber berichtet.