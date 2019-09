Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Der FC Schalke 04 kann heute Abend mit einem Heimsieg gegen den FSV Mainz 05 die Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga übernehmen - zumindest für einen Tag. Dafür müsste das Team von Trainer David Wagner allerdings mit drei oder mehr Toren Unterschied gewinnen. Die personelle Situation des Revierclubs ist entspannt, nur der am Sprunggelenk verletzte Neuzugang Benito Raman fehlt. Unterdessen bangen die Gästen aus Rheinhessen um den Einsatz von Innenverteidiger Jeremiah St. Juste. Schalke strebt den dritten Sieg nacheinander an, Mainz den zweiten Erfolg in der laufenden Saison.