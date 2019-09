Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Haan (dpa/lnw) - Ein Radfahrer ist in Haan mit einem Auto zusammengestoßen und dabei schwer verletzt worden. Der Autofahrer habe den 53-Jährigen, der auf einem Pedelec unterwegs war, in einem Kreisverkehr übersehen, teilte die Polizei am Donnerstagabend mit. Der Radfahrer zog sich Verletzungen am Kopf und an den Schultern zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 26-jährige Autofahrer blieb unverletzt.

