Viel Sonne und bis zu 26 Grad in Nordrhein-Westfalen

Offenbach (dpa/lnw) - Am Wochenende werden in Nordrhein-Westfalen noch einmal Sonne und bis zu 26 Grad erwartet. Bereits am Freitag wird es bis zu 21 Grad warm, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mit. Am Samstag steigen die Temperaturen bei klarem Himmel und Sonnenschein weiter auf 21 bis 25 Grad. Den Vorhersagen der DWD-Meteorologen zufolge wird es am Sonntag mit Höchstwerten von 22 bis 26 Grad sogar noch etwas wärmer. Dabei bleibe es zunächst sonnig. Ab dem Nachmittag können sich im Südwesten des Landes dann Wolken bilden, die vereinzelt Schauer und Gewitter bringen, so der DWD. Auch die neue Woche startet bewölkt und regnerisch. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte von bis zu 22 Grad.

Von dpa