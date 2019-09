Ärzte für Rauchverbot in Autos mit Kindern und Schwangeren

Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein wollen am Freitag eine Initiative in der Länderkammer vorstellen. Sie fordern ein Rauchverbot in Autos, wenn Minderjährige und Schwangere dabei sind. Der Vorschlag wird vorerst nur präsentiert und dann in den Ausschüssen weiter beraten. Ziel ist, dass der Bundesrat in einer folgenden Sitzung beschließt, einen Gesetzentwurf in den Bundestag einzubringen, mit dem sich das Parlament dann befassen müsste.

Ärztepräsident Reinhardt sagte: «Von einigen Unbelehrbaren wird Rauchen leider noch immer als Ausdruck von Freiheit und Individualität missverstanden. Tatsächlich aber ist Rauchen eine Sucht, die Menschenleben kostet.»