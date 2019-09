«Politisches Torwandschießen»: CDU-Mann trifft BVB-Chef

Holthausen (dpa/lni) - Sein Hobby ist Fußball, sein Beruf Politiker - beides will der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Fühner in einer neuen Veranstaltungsreihe zusammenbringen. Zum ersten «Politischen Torwandschießen mit...» begrüßt der 32-Jährige am Montag (23. September) den Vorsitzenden der Geschäftsführung des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, Joachim Watzke, im Emsland. «Ich will Menschen ansprechen, die sonst nicht so viel für Politik übrig haben», sagte Fühner am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.

Von dpa