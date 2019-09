Rose nach Europa-Cup: «Kein Einstellungsproblem gesehen»

Mönchengladbach (dpa) - Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose hat die höchste Europapokal-Heimpleite der Vereinsgeschichte schnell verdaut. «Wir haben da heute bereits einen Haken dran gemacht», sagte Rose am Freitag nach dem Training. Im Hinblick auf das heftige 0:4 (0:3) gegen den Wolfsberger AC im ersten Europa-League-Gruppenspiel am Donnerstag wollte Rose zudem nicht allzu hart mit seinem Team ins Gericht gehen. «Ich habe kein Einstellungsproblem gesehen», meinte Rose, der stattdessen von schwachem Abwehrhalten und fehlender Konsequenz sprach. Für das Spiel am Sonntag in der Bundesliga gegen Fortuna Düsseldorf (15.30 Uhr) kündigte Rose einige neue Spieler an.

