Leverkusen erhofft Trendwende: «Chance, es besser zu machen»

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen will nach zuletzt zwei Niederlagen zurück in die Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen Aufsteiger 1. FC Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky) strebt das Team Wiedergutmachung für das deutliche 0:4 am vergangenen Spieltag der Fußball-Bundesliga in Dortmund und das frustrierende 1:2 beim Champions-League-Auftakt daheim gegen Lokomotive Moskau an. «Das hat wehgetan. Aber ich bin froh, dass wir schon drei Tage später das nächste Spiel haben. Dabei bekommen wir die Chance, es besser zu machen», sagte Trainer Peter Bosz am Freitag mit Bezug auf die Schlappe gegen die Russen.

Von dpa