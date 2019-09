Leverkusen beendet Torflaute: Wieder Platzverweis für Union

Leverkusen (dpa) - Bayer Leverkusen hat seine Torflaute beendet und Neuling Union Berlin die erste Auswärts-Niederlage seiner noch jungen Bundesliga-Geschichte zugefügt. Drei Tage nach der 1:2-Heimniederlage in der Champions League gegen Lok Moskau besiegte die Werkself die Köpenicker mit 2:0 (2:0) und schob sich wieder in die erweiterte Spitzengruppe der Tabelle. Die Berliner stehen mit vier Punkten noch vor den Abstiegsplätzen, waren nach dem vorherigen 1:1 in Augsburg im zweiten Bundesliga-Auswärtsspiel aber chancenlos.

Von dpa