Feuer in Bad Salzuflen: Wohnhaus und Lagerhalle zerstört

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Bei einem Feuer in Bad Salzuflen (Kreis Lippe) sind ein Wohnhaus und eine Lagerhalle niedergebrannt. Die Bewohner des Hauses gelangten am Samstagabend unverletzt ins Freie, wie die Polizei weiter mitteilte. Auf einem Stadtfest in der Nähe wurden zur Sicherheit einige Fahrgeschäfte abgestellt. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich. Die Brandursache war zunächst noch unklar.