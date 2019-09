Eine Polizeistreife war am späten Samstagabend auf den Bentley aufmerksam geworden, weil das vordere Kennzeichen fehlte. Als die Polizisten das Auto kontrollieren wollten, flüchtete der 18-Jährige mit seinen drei Mitfahrern. Schon kurze Zeit später endete die Verfolgungsfahrt in einer Sackgasse. Es lag ein Haftbefehl gegen den 18-Jährigen vor. Er wurde festgenommen und in Polizeigewahrsam gebracht. Die 16- und 19 Jahre alten Mitfahrer sowie eine 17-Jährige wurden entlassen und ihren Eltern übergeben. Verletzt wurde niemand.

Laut Polizei ergaben weitere Ermittlungen, dass das Auto vor wenigen Tagen gestohlen und damit ein Tankbetrug sowie Unfallflucht begangen worden waren. In Gelsenkirchen hatte es vor zwei Wochen einen ähnlichen Vorfall gegeben. Ein 15-jähriger Autofahrer war auf Drogen mit einem gestohlenen Auto und vier Mitfahrern von der Polizei kontrolliert worden.