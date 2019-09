Gladbachs Rose nimmt vier Veränderungen vor

Mönchengladbach (dpa) - Trainer Marco Rose reagiert mit vier Wechseln in der Startelf auf das bittere 0:4 von Borussia Mönchengladbach in der Europa League gegen den Wolfsberger AC. Drei Tage nach der höchsten Europapokal-Heimspielniederlage der Gladbacher kommen am Sonntag im Nachbarschaftsduell gegen Fortuna Düsseldorf Oscar Wendt, Patrick Herrmann, Breel Embolo und Tony Jantschke neu in die Mannschaft. Ramy Bensebaini, Nico Elvedi, Marcel Thuram und Christoph Kramer sitzen dafür zunächst nur auf der Bank.

Von dpa