Altschulden der Kommunen: Laschet kündigt Landesprogramm an

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will den Kommunen beim Abbau von Altschulden mit einem eigenen Programm helfen. «Sobald wir konkret wissen, wie sich der Bund bei den kommunalen Altschulden finanziell einbringt, werden wir als Land ebenfalls mit einem Eigenanteil helfen», kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) in der «Westdeutschen Allgemeinen Zeitung» (Montag) an.

Von dpa