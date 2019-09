Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 36-Jährige am Sonntagmittag in einer Wohnung in Essen «mit einem länglichen Schlagwerkzeug, ähnlich eines Baseballschlägers, auf den Vater eingeschlagen haben», hieß es in einer Mitteilung der Polizei. Die Tatwaffe habe der verdächtige Wohnsitzlose bei seiner Flucht mitgenommen.

Am Montagvormittag gegen 11:15 Uhr erhielt die Polizei nach eigenen Angaben einen entscheidenden Hinweis aus einem Gebäude der städtischen Verwaltung. Polizisten konnten den Gesuchten dort festnehmen. Er habe keinen Widerstand geleistet, so ein Polizeisprecher. Mitarbeiter der Mordkommission würden den Beschuldigten nun «zu den genauen Geschehnissen» vernehmen. Neuer Erkenntnisse zum Gesundheitszustand des Opfers gab es am Montag demnach nicht.