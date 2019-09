Sohn weiter auf der Flucht nach Attacke auf Vater

Essen (dpa/lnw) - Nach einer lebensgefährlichen Attacke auf seinen Vater in Essen befindet sich dessen 36 Jahre alten Sohn weiter auf der Flucht. Die Fahndung werde auch am Montag fortgesetzt, sagte ein Sprecher der Polizei am Morgen. Zum Gesundheitszustand des 60-Jährigen wollte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben machen. «Wir müssen dem 36-jährigen Sohn die Möglichkeit lassen, aus seiner Sicht zu erzählen, was passiert ist», sagte der Polizeisprecher.

Von dpa