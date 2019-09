Hummels hofft nach Rückenverletzung auf Einsatz gegen Bremen

Dortmund (dpa) - Abwehrspieler Mats Hummels hofft nach seiner Verletzung beim 2:2 am Sonntag bei Eintracht Frankfurt auf eine schnelle Rückkehr am kommenden Wochenende gegen Werder Bremen. Hummels musste in Frankfurt aufgrund einer Rückenverletzung vorzeitig ausgewechselt werden. «Ich versuche es bis Samstag wieder zu schaffen, ob es klappt wird sich aber erst in ein paar Tagen zeigen», twitterte Hummels daraufhin am Montag.

