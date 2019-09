Schwiegermutter getötet? Mann nach schwerem Unfall in U-Haft

Stunden vor dem Leichenfund, am Sonntagmorgen, war der 53-Jährige aber in den Unfall auf der A3 bei Erlangen verstrickt. Dabei kam ein Senior ums Leben. Die Ehefrau des Verdächtigen war aus ungeklärter Ursache nach dem Unfall aus dem Auto gestiegen, auf die Fahrbahn gelaufen und über die Mittelleitplanke geklettert. Ein Fahrzeug erfasste sie. Die Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Weil der Name des Mannes nach dem Unfall im bundesweiten System der Polizei auftauchte, wurden Beamte in NRW auf ihn aufmerksam. In der Nacht zu Montag nahmen Spezialkräfte den Verdächtigen in einem Hotel in der Nähe von Nürnberg fest. Dort hatte war er nach Polizeiangaben zu Gast, um in der Nähe seiner Frau zu sein.

Ein Richter entschied dann am Dienstag, den Verdächtigen in U-Haft zu nehmen. Ob die Frau in das Verbrechen verwickelt war, blieb erst einmal unklar - die Polizei in NRW wollte dazu keine Angaben machen.