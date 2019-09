NRW will 100 Millionen Euro für Wiederaufforstung verwenden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Zur Wiederaufforstung der kaputten Wälder in Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung für die kommenden zehn Jahre 100 Millionen Euro zugesichert. Mit dem Geld soll ein vielfältiger und klimastabiler Wald aufgebaut werden. «Die Lage unserer Wälder ist kritisch – mit massiven Folgen für die Forstwirtschaft und das Klima», sagte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Dienstag laut Mitteilung in Schmallenberg. Dort hatte sich das Kabinett bei einer auswärtigen Klausurtagung vor dem nationalen Waldgipfel mit der Zukunft des Waldes in NRW befasst. Das dazu beschlossene Programm sieht vor, die Wälder, die durch Dürre, Stürme und Borkenkäfer beschädigt wurden, im kommenden Jahrzehnt wieder aufzuforsten. 20 000 Hektar Fichtenwald mit rund elf Millionen Bäumen seien betroffen. Hinzu kommen etwa 300 000 Kubikmeter Buchenschadholz.

Von dpa