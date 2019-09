Bochum (dpa/lnw) - Am Bochumer Landgericht geht es ab heute um aufgespritzte Lippen. Angeklagt ist eine Frau aus Bochum, die sich jahrelang unberechtigterweise als Heilpraktikerin ausgegeben haben soll. Laut Anklage hat die 26-Jährige zahlreichen Frauen entweder in einer Bochumer Wohnung oder in Hotelzimmern Hyaluronsäure in Lippen und andere Gesichtsbereiche gespritzt. Dafür soll sie durchschnittlich 300 Euro kassiert und nicht versteuert haben. Die Werbung lief angeblich über den Instagram-Account der 26-Jährigen. Die Anklage lautet auf gefährliche Körperverletzung, Betrug, Steuerhinterziehung und Verstoß gegen das Heilpraktikergesetz.