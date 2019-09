Großbrand in Salzuflen: Schaulustige behindern Feuerwehr

Bad Salzuflen (dpa/lnw) - Bei einem Großbrand in Bad Salzuflen haben Schaulustige der Feuerwehr kurzzeitig den Weg versperrt. Um Fotos und Videos von dem Feuer zu machen, hätten sich die Besucher eines Stadtfestes vor die brennenden Hallen gestellt und so den Einsatzkräften im Weg gestanden, sagte ein Sprecher der Feuerwehr am Montagabend. Verletzt wurde niemand. Erst nach persönlicher Aufforderung und dem Einsatz des Martinshorns seien die Menschen zurückgewichen.