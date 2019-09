Harry-Brot darf Wittener Werk von Kronenbrot übernehmen

Kronenbrot mit Produktionsstandorten in Witten, Würselen und Köln hatte zum 31. Juli den Betrieb eingestellt. Die Übernahme des Wittener Werks, wo Toast- und Sandwichbrot gebacken wird, hilft aber nur einem kleinen Teil der Kronenburg-Beschäftigten. In Witten will Harry-Brot nach Angaben einer Sprecherin 46 der ehemals rund 80 Mitarbeiter weiterbeschäftigen. Insgesamt hat Kronenbrot nach früheren Angaben des Insolvenzverwalters knapp 1000 Mitarbeiter. Harry-Brot hatte 2018 mit rund 4400 Mitarbeitern einen Umsatz von gut einer Milliarde Euro erzielt.