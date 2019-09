Eigenanteil für Pflegeheimbewohner in NRW am höchsten

Berlin/Düsseldorf (dpa/lnw) - Nirgendwo in Deutschland müssen Pflegebedürftige für einen Heimplatz tiefer in die eigene Tasche greifen als in Nordrhein-Westfalen. Das hat eine Auswertung der «Pflegedatenbank» des Verbandes der privaten Krankenversicherung (PKV) ergeben.