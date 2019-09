Giftanschlag auf Gläubigerin scheitert: Mann in U-Haft

Neuss (dpa/lnw) - Nach einem gescheiterten Giftanschlag auf eine Frau in Neuss sitzt ein 43-Jähriger wegen versuchten Mordes in Untersuchungshaft. Der Mann soll laut einer Mitteilung der Polizei Neuss und der Staatsanwaltschaft Düsseldorf vom Dienstag versucht haben, die 58-Jährige in ihrer Wohnung mit einem vergifteten Getränk zu töten. Der Versuch sei den Angaben zufolge gescheitert, weil die Frau aufgrund des unüblichen Geschmacks von der Flüssigkeit im Glas nur wenig konsumiert habe.